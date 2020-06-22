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Понеділок, 22.06.2020
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У Росії інфікованих на коронавірус уже понад 590 тисяч, за добу - 7586 хворих

У Росії інфікованих на коронавірус уже понад 590 тисяч, за добу - 7586 хворих
14:48 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
У Росії за минулу добу зафіксовано 7 586 нових інфікованих коронавірусом. Загальна кількість випадків зараження становить 591 465. Це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф.

З російських регіонів найбільше нових випадків захворювання за добу виявлено у Москві (+1068 осіб), Московській області (+506), Ханти-Мансійському автономному окрузі (+295), Нижегородській області (+219), Петербурзі (+217), Воронезькій (+199), Свердловській (+197) та Іркутській (+194) областях.

За минулу добу в РФ від COVID-19 померло 95 пацієнтів, загальна кількість померлих за час епідемії зросла до 8196 осіб. Одужали за суботу 4705 осіб, всього - 343 847.

На цьому тижні, 24 червня, в Росії пройде парад Перемоги у Москві на Красній площі, а також у ряді російських міст. При цьому прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що російські ветерани, які будуть присутні на параді, поміщені на карантин. Це було зроблено в рамках заходів щодо захисту президента РФ від коронавірусу.

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За даними Worldometer, у світі зафіксовано 9 064 745 випадків коронавіруса, у тому числі 470 981 - летальний, одужали 4 849 111 осіб.

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Карантин, Росія, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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