У Росії за добу зафіксували майже 7 тис. нових випадків коронавірусу

За минулу добу в Росії виявили 6 791 новий випадок COVID-19, а з лікарень виписали майже 6 тис. людей після одужання. Про це повідомляє офіційний російський Telegram-канал про коронавірус у РФ.

“За минулу добу виявлено 6 791 захворілих коронавірусною інфекцією COVID-19”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Москві кількість нових випадків за добу становила 717, а в Московській області - 325.

Всього в країні виявлено 634 437 хворих у 85 регіонах.

Також за добу зафіксовано 104 летальних випадки. За весь період в Росії від коронавірусу померли 9 073 людини.

“За останню добу з лікарень виписали 5 735 одужалих людей”, — додали в повідомленні.

Всього в країні кількість одужалих пацієнтів збільшилася до 399 087 осіб.

Нагадаємо, станом на ранок неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 498 135 осіб.