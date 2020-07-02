COVID-19 у Росії: кількість жертв наближається до 10 тисяч осіб

Кількість виявлених за добу випадків зараження коронавірусом у Росії склала 6 760, вже тиждень щодобовий приріст — менше 7 тис. випадків. Про це повідомили журналістам у четвер в оперативному штабі по боротьбі з розповсюдженням нової коронавіусної інфекції.

Згідно з даними штабу, загальне кількість інфікованих досягла 661 165. Три дні добове зростання не перевищує 1%.

Найменші темпи приросту за добу зафіксовано в Ненецькому АО (0%), Чукотському АО (0%), Москві (0,3%), тимчасово окупованому РФ Севастополі (0,4%), дані якого враховують російські відомства, Московської області (0,5%), Дагестані (0,5%), Інгушетії (0,6%).

Нові 662 випадки виявлені в Москві, 317 — в Московській області, 266 — в Ханти-Мансійському АО, 258 — в Санкт-Петербурзі, 243 — в Іркутській області.

Всього в Росії в даний час продовжують лікування 222 504 особи. Кількість одужалих пацієнтів в Росії, у яких діагностували коронавірус, зросла за добу на 6 047, всього одужали вже 428 978 осіб.

Згідно з даними штабу, частка одужалих перевищила 64,8% від загальної кількості інфікованих коронавірусом в країні.

Через одужання виписані на добу 1 055 чоловік в Москві, 849 у Санкт-Петербурзі, 750 в Московській області, 389 в Красноярському краї і 220 в Нижньогородській області.

Кількість смертей через коронавірус в Росії збільшилася за добу на 147 проти 216 днем раніше, всього від інфекції померли 9 683 людини.

Згідно з даними штабу, загальна кількість померлих становить 1,46% від всіх інфікованих у Росії.

За добу померли 39 осіб в Москві, 45 в Санкт-Петербурзі, 10 в Московській області, сім в Нижньогородській області і шість в Свердловській.