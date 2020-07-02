Скачать
Четвер, 02.07.2020
КСУ перевірить законність карантинних обмежень
КСУ перевірить законність карантинних обмежень
Гральний бізнес, донорська кров та ВАКС: що на порядку денному Верховної Ради
Гральний бізнес, донорська кров та ВАКС: що на порядку денному Верховної Ради
WTA назвала матч Світоліної одним із кращих на Уїмблдоні
WTA назвала матч Світоліної одним із кращих на Уїмблдоні
Гаряча Ріанна у відвертій білизні показала пишні форми
Гаряча Ріанна у відвертій білизні показала пишні форми

COVID-19 у Росії: кількість жертв наближається до 10 тисяч осіб

COVID-19 у Росії: кількість жертв наближається до 10 тисяч осіб
12:05 Сьогодні Телеграф УНН
Кількість виявлених за добу випадків зараження коронавірусом у Росії склала 6 760, вже тиждень щодобовий приріст — менше 7 тис. випадків. Про це повідомили журналістам у четвер в оперативному штабі по боротьбі з розповсюдженням нової коронавіусної інфекції.

Згідно з даними штабу, загальне кількість інфікованих досягла 661 165. Три дні добове зростання не перевищує 1%.

Найменші темпи приросту за добу зафіксовано в Ненецькому АО (0%), Чукотському АО (0%), Москві (0,3%), тимчасово окупованому РФ Севастополі (0,4%), дані якого враховують російські відомства, Московської області (0,5%), Дагестані (0,5%), Інгушетії (0,6%).

Нові 662 випадки виявлені в Москві, 317 — в Московській області, 266 — в Ханти-Мансійському АО, 258 — в Санкт-Петербурзі, 243 — в Іркутській області.

Всього в Росії в даний час продовжують лікування 222 504 особи. Кількість одужалих пацієнтів в Росії, у яких діагностували коронавірус, зросла за добу на 6 047, всього одужали вже 428 978 осіб.

Згідно з даними штабу, частка одужалих перевищила 64,8% від загальної кількості інфікованих коронавірусом в країні.

В Росії фіксують активний приріст випадків COVID-19

Через одужання виписані на добу 1 055 чоловік в Москві, 849 у Санкт-Петербурзі, 750 в Московській області, 389 в Красноярському краї і 220 в Нижньогородській області.

Кількість смертей через коронавірус в Росії збільшилася за добу на 147 проти 216 днем раніше, всього від інфекції померли 9 683 людини.

Згідно з даними штабу, загальна кількість померлих становить 1,46% від всіх інфікованих у Росії.

За добу померли 39 осіб в Москві, 45 в Санкт-Петербурзі, 10 в Московській області, сім в Нижньогородській області і шість в Свердловській.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

РФ, Росія, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Українців будуть штрафувати за відсутність маски
02 TARABAROVA представила нову пісню "Крила"
03 Бубонна чума "бушує" у Монголії, влада ввела карантин
04 До Чорногорії пускатимуть за наявності ІФА-тесту на COVID-19
05 Японія фінансово допоможе Україні відновити Донбас
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Корзина цін: в Україні дорожчає молоко
Корзина цін: в Україні дорожчає молоко
На Україну насувається нечувана спека: синоптики прогнозують +40
На Україну насувається нечувана спека: синоптики прогнозують +40
В Україні з'явиться туристична статистика
В Україні з'явиться туристична статистика
Культовий мультисеріал &quot;Бівіс і Баттхед&quot; отримає &quot;друге дихання&quot;
Культовий мультисеріал "Бівіс і Баттхед" отримає "друге дихання"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся