Лукашенко заявив про перемогу над коронавірусом

Білорусь перемогла пандемію коронавірусу COVID-19. Про це сьогодні в Мінську заявив президент країни Олександр Лукашенко, повідомляє його пресслужба.

"На передовій через коронавірусну інфекцію опинилися медики. Наша система охорони здоров'я вистояла. Але ми не знижуємо градус боротьби, хоча вже сьогодні можна сказати - ми перемогли", - повідомив він.

Лукашенко також додав, що після остаточної перемоги над СОVID-19 обов'язково окремо потрібно зустрітися з білоруськими лікарями, які сьогодні "все ще на посту".

У Білорусі зареєстровано 62 698 осіб з позитивним тестом на коронавірус. З них одужали і були виписані 48 738 пацієнтів, 405 осіб померли.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 2 липня інфіковані COVID-19 10 809 998 осіб. З них 6 032 381 людина одужала, 519 050 - померли.