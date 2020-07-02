Лукашенко заявив про перемогу над коронавірусом

"На передовій через коронавірусну інфекцію опинилися медики. Наша система охорони здоров'я вистояла. Але ми не знижуємо градус боротьби, хоча вже сьогодні можна сказати - ми перемогли", - повідомив він.
Лукашенко також додав, що після остаточної перемоги над СОVID-19 обов'язково окремо потрібно зустрітися з білоруськими лікарями, які сьогодні "все ще на посту".
У Білорусі зареєстровано 62 698 осіб з позитивним тестом на коронавірус. З них одужали і були виписані 48 738 пацієнтів, 405 осіб померли.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 2 липня інфіковані COVID-19 10 809 998 осіб. З них 6 032 381 людина одужала, 519 050 - померли.