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Лукашенко заявив про перемогу над коронавірусом

Лукашенко заявив про перемогу над коронавірусом
17:03 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Білорусь перемогла пандемію коронавірусу COVID-19. Про це сьогодні в Мінську заявив президент країни Олександр Лукашенко, повідомляє його пресслужба.

"На передовій через коронавірусну інфекцію опинилися медики. Наша система охорони здоров'я вистояла. Але ми не знижуємо градус боротьби, хоча вже сьогодні можна сказати - ми перемогли", - повідомив він.

Лукашенко також додав, що після остаточної перемоги над СОVID-19 обов'язково окремо потрібно зустрітися з білоруськими лікарями, які сьогодні "все ще на посту".

У Білорусі зареєстровано 62 698 осіб з позитивним тестом на коронавірус. З них одужали і були виписані 48 738 пацієнтів, 405 осіб померли.

Лукашенко: "Вибори будуть дуже цікаві, а після виборів буде ще цікавіше. Це я обіцяю"

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 2 липня інфіковані COVID-19 10 809 998 осіб. З них 6 032 381 людина одужала, 519 050 - померли.

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Лукашенко, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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