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Вівторок, 21.07.2020
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Bloomberg: російська еліта отримала експериментальну вакцину від коронавірусу ще у квітні

Bloomberg: російська еліта отримала експериментальну вакцину від коронавірусу ще у квітні
22:37 Пн, 20 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Десятки російських мільярдерів, представників бізнесу і політичної еліти отримали ранній доступ до експериментальної вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на знайомого з програмою дослідника.

"Багатьом із російської ділової та політичної еліти було надано ранній доступ до експериментальної вакцини проти Covid-19", - йдеться в повідомленні.

Ранні версії вакцини "Гамалея" ще у квітні отримали топ-менеджери великих російських корпорацій, зокрема алюмінієвого гіганта "Русал", а також олігархи і можновладці. Хто саме отримав доступ до програми, російська влада та її учасники не афішують.

Розробку вакцини, пише видання, фінансує Російський фонд прямих інвестицій за підтримки Міністерства оборони.

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Як зазначає видання, ці щеплення є "безпечними", тому що вони походять від перевірених вакцин від інших хвороб, але ось наприклад їхня ефективність проти коронавірусу ще потребує підтвердження.

Представник президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання журналістів про те, чи приймав вакцину Володимир Путін, сказав: "Ймовірно, було б неправильним використовувати неверіфіковану вакцину на очільникові держави".

Як повідомлялося, станом на 20 липня в світі зареєстровано 14 689 809 випадків коронавірусу, з них 610 007 летальних. Одужали 8 772 318 пацієнтів.

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Вакцина, Росія, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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