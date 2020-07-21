Росія повідомила про готовність вакцини проти коронавірусу

У Москві запевнили, що нібито остаточні випробування вакцини вже були пройдені.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що нібито перша російська вакцина від COVID-19, у створенні якої брали участь військові фахівці та науковці Національного дослідницького центру ім. Гамалії, готова.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони Росії Руслан Цаліков.

Він запевнив, що нібито остаточні випробування вакцини вже були пройдені.

"Остаточні оцінки результатів випробувань нашими фахівцями і вченими Національного дослідницького центру вже зроблені. На момент виписки всі без винятку добровольці, отримавши імунітет від коронавірусу, почували себе нормально. Таким чином, перша вітчизняна вакцина від нової коронавірусної інфекції готова", – повідомив Цаліков.

Глава РФПІ Кирило Дмитрієв заявив, що найближчим часом в Росії потрібно вакцинувати від коронавірусу 40-50 млн осіб. Він розповів, що випробував вакцину, яка розробляється в Росії, на собі і отримав імунітет через 20 днів після введення.

В прес-службі Мінпромторгу РФ повідомили, що 30 червня були подані документи на реєстрацію вакцини в МОЗ. У червні нібито після отримання дозволів почалися клінічні дослідження рідкої та ліофільно висушеної вакцини.

Вакцина рідка досліджується в Головному військовому клінічному госпіталі імені академіка Н. Н. Бурденко на 43 добровольцях, ліофільно висушена вакцина – в Першому Московському державному медичному університеті імені В. М. Сєченова також на 43 добровольцях.

COVID-19 - потенційно важка гостра респіраторна інфекція, що викликається коронавірусом SARS-CoV-2 (2019 nCoV). Являє собою небезпечне захворювання, яке може протікати як у формі гострої респіраторної вірусної інфекції легкого перебігу, так і у важкій формі, специфічні ускладнення якої можуть включати вірусну пневмонію, яка спричиняє гострий респіраторний дистрес -синдром або дихальну недостатність з ризиком смерті.

До найбільш поширених симптомів захворювання відносяться підвищена температура тіла, стомлюваність і сухий кашель. У рідкісних випадках ураження вірусом дітей і підлітків, імовірно, може призводити до розвитку запального синдрому.

Поширюється вірус повітряно-крапельним шляхом через вдихання розпорошених в повітрі в процесі кашлю або чхання крапель з вірусом, а також через потрапляння вірусу на поверхні з подальшим занесенням в очі, ніс або рот. До числа ефективних заходів профілактики відноситься часте миття рук і дотримання правил респіраторної гігієни. Захворювання викликається новим вірусом, проти якого у людей спочатку немає набутого імунітету, до інфекції сприйнятливі люди всіх вікових категорій.