У Білорусі за добу виявлено 130 випадків Covid-19, чотири пацієнти померли

У Білорусі станом на 26 липня зареєстровано 67 тис. 132 людини з позитивним тестом на коронавірус. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

У Білорусі станом на 26 липня зареєстровано 67 тис. 132 людини з позитивним тестом на COVID-19, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Приріст за останню добу становив 130 випадків проти 156 за попередню добу.

"За весь період поширення інфекції на території країни померли 534 (на 25 липня - 530) пацієнти з низкою хронічних захворювань із виявленою коронавірусною інфекцією", - поінформували в міністерстві.

Там також повідомили, що на 25 липня одужали і виписані 60 тис. 425 пацієнтів (на 25 липня - 60 тис. 092), у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19. Таким чином, приріст за добу склав 333 людини.

За даними Міністерства охорони здоров'я, всього проведено 1 млн. 251 тис. 359 тестів на коронавірусну інфекцію (на 25 липня - 1 млн. 241 тис. 624).