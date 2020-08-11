Першу в світі вакцину від COVID-19, зареєстровану в Росії, назвали "Супутник V"

Раніше президент Росії Володимир Путін офіційно оголосив про реєстрацію першої в країні і в світі вакцини від коронавірусу.

Перша в світі вакцина від нового коронавірусу SARS-COV-2, зареєстрована в Росії 11 серпня, отримала назву "Супутник V" - за аналогією з запуском першого штучного супутника Землі в 1957 році.

"Супутник-1" активізував космічні дослідження в усьому світі. Нова російська вакцина від COVID-19 створила так званий "момент Супутника" для світової спільноти. Завдяки цьому порівнянні вакцина отримала назву Супутник V ", - йдеться в поясненні назви.

Вакцині вже присвячений окремий сайт, створений для поширення докладної та актуальної інформації про неї і для боротьби з кампанією дезінформації, розгорнутої в ряді міжнародних ЗМІ. Препарат був розроблений Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Гамалії спільно з Російським фондом прямих інвестицій.

Згідно з інформацією з державного реєстру лікарських засобів, вакцина буде мати форму розчину для внутрішньом'язового введення. Термін придатності препарату - шість місяців. Вакцина показана до застосування для профілактики COVID-19 у дорослих від 18 до 60 років. Передбачається її наявність в переліку життєво необхідних і найважливіших препаратів.