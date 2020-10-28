У добровольців виявили коронавірус: в Росії зробили зізнання про вакцину "Супутник V"

Частина учасників випробувань російської вакцини "Супутник V" проти коронавірусу захворіли на COVID-19.

Про це "РИА Новости" повідомляють з посиланням на центр "Гамалії", де і розробили даний медичний препарат.

Скільки саме людей заразилося не уточнюється. Але відомо, що в завершальному етапі клінічних випробувань бере участь 40 тис. добровольців. Крім того директор центру Олександр Гінзбург наполягає, що захворіти могли якраз ті люди, які отримали плацебо, а не вакцину. Таких було 25% учасників.

У центрі пояснили, що використовували і вакцину, і плацебо, щоб "зрівняти епідеміологічну ефективність". А дізнатися, чим саме їх намагалися захистити від COVID-19, учасники можуть тільки після закінчення досліджень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в числі добровольців, на яких випробовується вакцина, був заступник керівника фракції "Справедлива Росія" в Держдумі Валерій Гартунг. І у нього теж діагностований коронавірус.

При цьому крім росіян мало хто вірить в ефективність їх вакцини. Наприклад, німецькі фахівці відзначили, що випробування "Супутник V" і будь-яких інших вакцин потрібно проводити з максимальною обережністю, і назвали схвалення російського препарату "експериментом на людях з високим ризиком".