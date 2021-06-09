У реанімації коронавірусної лікарні в Росії спалахнула пожежа, є загиблі: фото НП

В російській Рязані в ніч на 9 червня, близько 3:30, в реанімації для коронавірусних пацієнтів спалахнула пожежа. В результаті, загинуло три людини, ще 9 постраждали.

Про це пише ТАСС.

За інформацією російських рятувальників, стихія в лікарні ім. Семашко поширилася на площу в 15 квадратів. Сталося сильне задимлення, в ході якого евакуювали 37 осіб.

До приїзду співробітників МНС виводити і вивозити важких пацієнтів почали медсестри Олена Федорова і Злата Бурова. Перша - 27-річна дівчина - зараз знаходиться в лікарні з опіками 75% тіла.

Зараз на місці працюють слідчі. Основна причина смертельної пожежі, що забрала три життя, - замикання в роботі апарату ШВЛ.

Нагадаємо, з'явилося відео масштабної пожежі в Росії, яку зняли з висоти пташиного польоту.