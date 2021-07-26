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Шепелев вперше показав фото сина-підлітка від Жанни Фріске

Шепелев вперше показав фото сина-підлітка від Жанни Фріске
12:36 Сьогодні Телеграф

Популярний телеведучий Дмитро Шепелєв довгий період намагався оберігати від зайвої уваги громадськості свого сина, якого йому народила співачка Жанна Фріске. І ось, нарешті, в своєму Instagram він опублікував фотографії Платона.

Шепелєв дуже часто публікував фотографії Платона, тільки обличчя дитини завжди було закрашено. Багато його шанувальники, і тих, хто підписан на нього у соцмережах так і не могли побачити, на кого схожий їх загальний зі співачкою син. Зараз же він вирішив відкрити завісу.

Свої дії телеведучий пояснював тим, що хотів для сина зробити, як можна краще, і захистити його від пильної уваги преси після смерті Фріске.

"8 років тому я прийняв для себе рішення не публікувати фотографії зі старшим сином Платоном. В той момент на це було багато вагомих причин, основною причиною було моє бажання захистити його від пильної уваги в той час, коли все що йому було потрібно це любов, турбота і спокій. Минув час, тепер він не потребує настільки сильною опіки. він доросла, яскрава, талановита дитина, дуже гідна і світла. і я радий познайомити вас з ним ", - написав він.

Як писав Телеграф, Шепелев, який 26 березня став батьком вдруге, розкрив ім'я хлопчика. Разом з цивільною дружиною Катериною Тулупової вони назвав хлопчика Тихоном.

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Наталя Магдик
Автор: Наталя Магдик
Перегляди: 16

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Платон, Фото, Фриске, шепелєв.
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