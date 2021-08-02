У Росії блогера засудили до в'язниці за "напад" коронавірусу в метро (відео)

У Росії засудили до реального тюремного терміну пранкера - громадянина Таджикистану Кароматулло Джаборова, який в лютому минулого року влаштував шоу в московському метро. Блогер впав в вагоні, повному пасажирів, а інші учасники "перформансу" почали кричати, мовляв, це коронавірус, про прояви якого в той час було мало відомо.

За інформацією російських ЗМІ, жартівника, який імітував напад хвороби, визнали винним у хуліганстві і засудили до 2 років і 4 місяців колонії загального режиму.

До речі, спочатку держобвинувачення просило для Джаборова більш суворе покарання - 4 роки в'язниці.

Нагадаємо, російському блогеру Едварду Білу винесли вирок за скоєне ДТП за участю п'яти автомобілів.

Раніше "Телеграф" також писав, що засуджений за смертельне ДТП російський актор Михайло Єфремов продовжує домагатися пом'якшення вироку. Актор подав касаційну скаргу з проханням змінити йому колонію загального режиму на колонію-поселення.