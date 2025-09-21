Джозефіна Джексон засмутила своїх шанувальників у мережі

Українська актриса дорослого кіно Юлія Сенюк, відоміша під псевдонімом Джозефіна Джексон (Josephine Jackson) залишила Україну. Блогерка під час війни долучилася до волонтерства та почала допомагати реабілітації бійців, тому її новина про від’їзд їх засмутила.

Про своє рішення Джексон заявила у соцмережі X. Його причиною стали нападки деяких українців, які заявляють в інтернеті про зв’язки Юлії із СБУ. Нібито правоохоронці не чіпають порноакторку через хабарі.

"Факт: люди довб**оби", — лаконічно відповіла на подібні коментарі Сенюк у соціальній мережі. Нагадаємо, що отримати кримінальну відповідальність в Україні можна за опублікування голих фото в інтернеті. Детальніше "Телеграф" розбирався у матеріалі: "За відео "18+" покарання, як за вбивство: коли можуть декриміналізувати порно і хто проти".

"Я вважаю, що Жозефіна Джексон платить гроші СБУ. І тому до неї СБУ не приходить", — пишуть люди

Немає людини на території України. Коли побачила, який трешак почав робитись з тими обшуками дівчат, вирішила піти від гріха подалі. Не бачу сенсу сидіти в країні, де закон садить за голе фото в телефоні Джозефіна Джексон

Актриса зазначила, що після переїзду не має змоги регулярно підтримувати центр реабілітації "Титанові", де вона брала активну участь у благодійних заходах та ініціативах.

Я через це тепер не можу стабільно підтримувати хлопців з Титанових на іхніх заходах та ініціативах, так як не в Украіні, а я є амбасадором і відчуваю певну відповідальність в цьому плані, що моя присутність важлива там порноакторка Юлія Сенюк

Хто така Джозефіна Джексон

Народилася Юлія 1 лютого 1995 року у Золочеві Львівської області. До дев’ятого класу жила з дідусем, потім переїхала до Львова до батьків та вступила до комерційної академії на факультет міжнародних відносин. Сенюк пробувала себе еротичною моделлю, а у 2018 році, коли їй було 23, прийняла пропозицію знятися у порнофільмі та розпочала кар’єру в індустрії для дорослих.

На початку 2024 року Джексон зустрілася з порноактором Джонні Сінсом та подарувала йому футболку з українським тризубцем. Спільним фото з колегою дівчина поділилася в Інстаграмі.

У лютому 2024 року актриса приєдналася до водної реабілітації поранених бійців ЗСУ. 16 березня взяла участь у фотосесії з військовими, щоб зібрати кошти на проєкт для реабілітації захисників з ампутаціями, а також допомагала у зборі на протезування кінцівок. Зараз Джозефіна Джексон, судячи з геотегу у соцмережі, перебуває у Польщі.

Джозефін Джексон з військовими. Фото: instagram.com/ta.sama.backup

Раніше "Телеграф" повідомляв, що рік тому, на запрошення Переяславського університету імені Григорія Сковороди, Юлія Сенюк виступила спікером "Платформи можливостей" перед студентами.