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Український воротар "Реала" має проблеми: що сталося

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Андрій Лунін Новина оновлена 24 грудня 2021, 09:48
Андрій Лунін

Воротар продовжує лікуватися від коронавірусу.

Воротар "Реала" Андрій Лунін продовжує лікуватися від коронавірусу, повідомляє офіційний сайт клубу.

За даними джерела, український голкіпер, як і раніше, знаходиться в ковід-протоколі, через що ізольований від решти команди. Новин про ступінь тяжкості та темпи проходження хвороби немає.

В той же час, "вершковим" найближчим часом вже зможуть допомогти захисник Давид Алаба, а також півзахисники Гарет Бейл і Лука Модріч, які раніше також хворіли на коронавірус.

Раніше у ЗМІ була інформація, що головний тренер "Реала" Карло Анчелотті планував випустити Луніна на поле у грі 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти "Алькояно", але тепер його участь у грі під питанням. Матч має відбутися 5 січня.

Цього сезону Лунін не провів жодного матчу в чемпіонаті Іспанії за "Реал", хоча постійно потрапляє в заявку на ігри.

Контракт 22-річного кіпера з мадридською командою розрахований до 30 червня 2024 року. Раніше футболіст поневірявся по орендах, провівши по сезону у "Леганесі", "Вальядоліді" та в "Ов’єдо".

Теги:
#ФК Реал #Коронавірус #Андрій Лунін
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