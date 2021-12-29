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Шевченко розповів про самопочуття після зараження коронавірусом

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Андрій Шевченко Новина оновлена 29 грудня 2021, 09:30
Андрій Шевченко

Хвороба протікає без ускладнень

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко, який у вівторок отримав позитивний тест на коронавірус, розповів про своє самопочуття.

"На жаль, повинен повідомити, що мій тест на коронавірус від 27 грудня дав позитивний результат. Хвороба протікає без симптомів. У клубі одразу ж відреагували на новину та повідомили медикам та Федерації футболу Італії про моє самопочуття. Тепер 29 грудня "Дженоа" повернеться до роботи, але вже без мене, помічники працюватимуть із гравцями," — написав Шевченко в історії на своїй сторінці в інстаграмі.

Зазначимо, що разом із Шевченком позитивний результат отримав і капітан "Дженоа" Доменіко Крішито. Участь обох у наступному матчі генуезців проти "Сассуоло" у чемпіонаті Італії під питанням. Матч відбудеться 6 січня, початок – о 17.30 за київським часом.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Доменіко Крішито в зимове трансферне вікно міг покинути "Дженоа", на гравця претендував канадський клуб "Торонто", але капітан вирішив не йти.

Теги:
#Андрій Шевченко #ФК Дженоа #Коронавірус
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