"Ман Сіті" втратив Зінченка

Українець пропустив матч з "Арсеналом".

Лівий захисник "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко, який різко впав у ціні, не потрапив до складу "Горожан" на центральний матч 21-го туру АПЛ проти "Арсеналу" через позитивний тест на COVID-19.

Про це повідомляє Zorya Londonsk у Twitter.

Головний тренер МС Хосеп Гвардіола не включив українця до заявки на матч. За інформацією джерела, причиною цього став позитивний тест на коронавірус. Повідомляється, що футболіста було відправлено на карантин згідно з протоколами безпеки.

Крім того, лідер манчестерського клубу Філ Фоден не зіграв з "Арсеналом" через зараження на коронавірус.

Нагадаємо, в середині грудня Олександру виповнилося 25 років. У поточному сезоні Зінченко зіграв у 12 матчах у всіх клубних турнірах, записавши на свій рахунок 2 гольові передачі. Також футболіст був одним з лідерів збірної України.

Додамо, що Олександр привітав усіх із Новим роком у компанії сім’ї, опублікувавши два знімки, зроблені з різницею у два роки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко заразився на коронавірус.