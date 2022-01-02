Мессі заразився коронавірусом

Коронавірус дістався кращого футболіста планети.

Нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі, який у листопаді 2021 року отримав рекордний 7-й "Золотий м’яч", здав позитивний тест на COVID-19.

Про це повідомляє офіційний сайт паризького суперклубу.

Аргентинський "чарівник" м’яча склав позитивний тест на коронавірус разом з ще трьома гравцями парижан: Хуан Бернатом, Серхіо Ріко та Натаном Бітумазалою. В цей час ці гравці ізольовані та виконують усі заходи згідно з відповідним протоколом.

Крім того, медична служба ПСЖ повідомила, що бразилець Неймар, який нещодавно отримав жахливу травму, продовжить лікування під наглядом лікарів клубу до 9 січня. Очікується, що форвард розпочне тренування через три тижні.

Цього сезону 34-річний Мессі зовсім не вражає своєю грою. У поточній кампанії нападник забив 6 голів та віддав 5 асистів у 16 іграх на клубному рівні.

Зазначимо, основним конкурентом Мессі у боротьбі за "Золотий м’яч" був поляк Роберт Левандовські. Ліонель відзначив перевагу форварда "Баварії" у 2020 році, коли нагороду не вручали. А у РФ пораділи, що Роберт залишився без ЗМ. До речі, Мессі заступився за дружину перед церемонією вручення призу.