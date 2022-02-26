Стадіон "Баварії" став "Жовто-синім" (фото)

У Німеччині підтримали українців.

На тлі повномасштабного вторгнення російських військ до України в Мюнхені вирішили нагадати світові про війну в нашій країні. У німецькому місті підсвітили головну арену у кольорах українського прапора.

Відповідне фото доступне на офіційному сайті футбольного клубу "Баварії".

Мюнхен — місто-побратим Києва провів акцію на знак солідарності з Україною, яка стала об’єктом агресії РФ. "Альянц-Арена" — домашній стадіон футбольного клубу "Баварія" був підсвічений кольорами українського прапора.

"ФК "Баварія" підтримує місто Мюнхен у боротьбі за мир та солідарність з Україною та містом-побратимом Києвом. На мюнхенській ратуші майорять прапори Європи та України, Олімпійська вежа освітлена у жовто-сині кольори. Цієї п'ятниці з 18:00 до 23:00 за центральноєвропейським часом "Альянц Арена" була освітлена кольорами українського прапора", — йдеться у повідомленні пресслужби "Баварії".

Олімпійська вежа в Мюнхені

Раніше повідомлялося, що в Німеччині пройшли подібні акції, зокрема берлінська "Тріумфальна арка" також була освітлена у жовто-сині кольори.