Усик, Ломаченко та Вернидуб стали на захист України від Путіна
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Українські діячі спорту не залишилися осторонь.
На п’ятий день повномасштабного російського вторгнення в Україну дедалі більше українців вступають до лав ЗСУ та тероборони, зокрема це роблять і наші спортсмени.
На спільній сторінці українських боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка в Instagram з’явилося фото, на яких олімпійські чемпіони одягнені у військову форму. Спортсмени приєдналися до територіальної оборони. Ломаченко захищає Україну у Білгород-Дністровському батальйоні територіальної оборони, а Усик — у Києві.
Крім того, з Придністров’я в Україну повернувся головний тренер "Шерифа" Юрій Вернидуб, який приїхав на батьківщину, щоб бути пліч-о-пліч із захисниками нашої землі. Відповідне фото опубліковано на сторінці ua.tribunacom у Facebook.
Раніше повідомлялося, що футболісти збірної України Олександр Зінченко та Віталій Миколенко закликали країни Заходу завдати жорсткого удару по економіці Росії.
Нагадаємо, під Охтиркою російські окупанти розстріляли автомобіль із цивільними, а в Білорусі розпочалися перші переговори між Україною та Росією.
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