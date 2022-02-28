Усик, Ломаченко та Вернидуб стали на захист України від Путіна

Українські діячі спорту не залишилися осторонь.

На п’ятий день повномасштабного російського вторгнення в Україну дедалі більше українців вступають до лав ЗСУ та тероборони, зокрема це роблять і наші спортсмени.

На спільній сторінці українських боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка в Instagram з’явилося фото, на яких олімпійські чемпіони одягнені у військову форму. Спортсмени приєдналися до територіальної оборони. Ломаченко захищає Україну у Білгород-Дністровському батальйоні територіальної оборони, а Усик — у Києві.

Крім того, з Придністров’я в Україну повернувся головний тренер "Шерифа" Юрій Вернидуб, який приїхав на батьківщину, щоб бути пліч-о-пліч із захисниками нашої землі. Відповідне фото опубліковано на сторінці ua.tribunacom у Facebook.

Раніше повідомлялося, що футболісти збірної України Олександр Зінченко та Віталій Миколенко закликали країни Заходу завдати жорсткого удару по економіці Росії.

Нагадаємо, під Охтиркою російські окупанти розстріляли автомобіль із цивільними, а в Білорусі розпочалися перші переговори між Україною та Росією.