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Українські спортсмени закликали світ заборонити Росії та Білорусі виступити на Паралімпіаді-2022

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Українські спортсмени Новина оновлена 28 лютого 2022, 14:03
Українські спортсмени

Відомі спортсмени виступили із спільною заявою.

На п’ятий день війни Росії з Україною наші діячі спорту звернулися до міжнародних організацій з вимогою виключити російські та білоруські олімпійські комітети.

Цю заяву опублікував на своїй сторінці у Facebook головний редактор tribuna.com Олег Щербаков.

Сотні вітчизняних спортсменів, включаючи олімпійських чемпіонів Жана Беленюка та Олександра Абраменка, звернулися до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) з подібною ініціативою.

"Українські спортсмени діють. Звернення до МОК з вимогою виключити російський та білоруський олімпійські комітети та заборонити Росії та Білорусії виступати на Паралімпіаді. Звернення підписали веж понад сто спортсменів", — говориться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик вступили до лав територіальної оборони.

Нагадаємо, 28 лютого в Білорусі розпочалися перші за час війни переговори України з Росією. За чотири дні обстрілу росіяни вбили 16 українських дітей. У Бердянську окупанти цинічно розстріляли українця.

Теги:
#Україна #Росія #Паралімпіада #Війна з Росією
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