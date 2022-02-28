Світовий бокс ударив по путінській Росії

Провідні боксерські організації стали на бік України.

У понеділок, 28 лютого, на тлі російської агресії в Україні чотири боксерські організації WBO, IBF, WBC та WBA ухвалили рішення не проводити на території Росії жодних чемпіонських та рейтингових боїв.

Про це повідомляє офіційний сайт Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Таким чином, на території Росії не будуть проводитися поєдинки під егідою вищезгаданих організацій.

"Чотири організації у світі боксу об’єднуються, щоб висловити свою позицію щодо ситуації в Україні. Як світ вимагає припинення вогню, так і наші організації вирішили не визнавати чемпіонати з боксу в Росії. Крім того, ми не визнаватимемо і затверджуватимемо бої на території Росії, поки не буде проведена подальша оцінка ситуації ", — говорить повідомлення від пресслужби WBO.

Раніше повідомлялося, що українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик стали на захист батьківщини. Імениті спортсмени приєдналися до територіальної оборони. А Міжнародний олімпійський комітет закликав міжнародні федерації та організаторів спортивних змагань не допускати до турнірів російських та білоруських спортсменів. До речі, українські атлети закликали не допустити Росію до участі у Паралімпійських іграх у Пекіні.