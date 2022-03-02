"Розгортайтесь і йдіть на**й!": "Динамо" звернулося до російських солдатів

Футбольний клуб чітко висловив свою позицію.

Київське "Динамо" закликало російських загарбників негайно покинути територію України, яка вже сьомий день зазнає повномасштабного нападу з боку росії.

"Біло-сині" опублікували відповідний пост на своїй сторінці в Twitter.

Кияни закликали російських солдатів не вірити пропаганді, зокрема міфу про "бандерівців". Також чемпіони України закликали загарбників залишити країну.

"Російські солдати! Якщо на території України справді існують "бандерівці" та інші вигадані персонажі хворою пропагандистською уявою, то це 100% всього населення України. Звільняти нема кого, розвертайтесь і йдіть на**й! Україна – країна вільних людей!" — написала пресслужба "Динамо".

Раніше повідомлялося, що 1 березня росіяни вдарили по київській телевежі, внаслідок чого загинули п’ятеро людей. Крім того, окупанти обстріляли Бабин Яр — найбільший злочин нацистів. Напередодні представника командування Росії впіймали на брехні про війну з Україною. Полковник заявив, що загарбники готувалися до війни з Україною щонайменше кілька місяців.