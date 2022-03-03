У НХЛ підтримали Україну: потужне відео

У Канаді зробили перформанс на підтримку України.

У ніч на середу, 2 березня, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну перед грою Національної хокейної ліги (НХЛ) між канадськими клубами "Вінніпег Джетс" та "Монреаль Канадієнс" прозвучав український гімн.

Відповідним відео поділився народний депутат України Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") на своїй сторінці у Facebook.

Гімн заспівав український чоловічий хор Гуслі на запрошення ХК "Вінніпег". Крім того, диктор перед початком зустрічі висловив слова підтримки України, куди цинічно вторглися війська кривавого диктатора володимира путіна.

Крім того, повідомляється, що власник "Оттава Сенаторс" Юджин Мельник заявив, що всі домашні матчі за участю його команди починатимуться з гімну України. Також функціонер оголосив про створення благодійного фонду для надання допомоги Україні.

Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" жорстко звернулося до окупантів. А УЄФА та ФІФА усунули збірну росії з усіх змагань. До речі, росію усунули навіть зі світового боксу. Це зробили провідні боксерські організації.