Українка виграла "золото" на Паралімпіаді та закликала світ закрити небо над Україною
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Спорстменка перемогла та закликала світ допомогти Україні.
У понеділок, 7 березня, на 12-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну українка Оксана Шишкова виграла золоту медаль на Паралімпійських іграх у Пекіні.
Про це повідомляє офіційний сайт Паралімпіади-2022.
Українка виграла "золото" у лижних перегонах на дистанції 15 км (спортсмени з порушенням зору). Перемогу Оксані, що представляє Харків, допоміг здобути її супроводжуючий Андрій Марченко (Київ). Додамо, що в перший день Ігор Шишкова принесла Україні "золото" в біатлоні. Зазначимо, що українка перемогла не у своїй улюбленій дисципліні, а її супроводжуючий біг дистанцію з травмою ноги.
Оксана присвятила перемогу рідному народу, Україні та закликала світ закрити небо над Україною.
Нагадаємо, ця медаль стала восьмою для збірної України на Паралімпіаді-2022. На рахунку нашої команди 4 золоті, 3 срібні та 1 бронзова нагороди. На цей час "Жовто-сині" посідають друге місце у медальному заліку. Лідирує у рейтингу Китай. Паралімпійські ігри завершаться 13 березня.
Раніше повідомлялося, що у НАТО відмовилися закрити небо над територією України.
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