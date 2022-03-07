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Українка виграла "золото" на Паралімпіаді та закликала світ закрити небо над Україною

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Оксана Шишкова Новина оновлена 07 березня 2022, 22:05
Оксана Шишкова

Спорстменка перемогла та закликала світ допомогти Україні.

У понеділок, 7 березня, на 12-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну українка Оксана Шишкова виграла золоту медаль на Паралімпійських іграх у Пекіні.

Про це повідомляє офіційний сайт Паралімпіади-2022.

Українка виграла "золото" у лижних перегонах на дистанції 15 км (спортсмени з порушенням зору). Перемогу Оксані, що представляє Харків, допоміг здобути її супроводжуючий Андрій Марченко (Київ). Додамо, що в перший день Ігор Шишкова принесла Україні "золото" в біатлоні. Зазначимо, що українка перемогла не у своїй улюбленій дисципліні, а її супроводжуючий біг дистанцію з травмою ноги.

Оксана присвятила перемогу рідному народу, Україні та закликала світ закрити небо над Україною.

Нагадаємо, ця медаль стала восьмою для збірної України на Паралімпіаді-2022. На рахунку нашої команди 4 золоті, 3 срібні та 1 бронзова нагороди. На цей час "Жовто-сині" посідають друге місце у медальному заліку. Лідирує у рейтингу Китай. Паралімпійські ігри завершаться 13 березня.

Медальний залік Паралімпіади-2022
Медальний залік Паралімпіади-2022

Раніше повідомлялося, що у НАТО відмовилися закрити небо над територією України.

Теги:
#Паралімпіада #Пекін-2022
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