"Ви боретеся з нашими жінками і дітьми": Усик звернувся до росіян (відео)

Спортсмен подякував кожному українцю, який став на захист батьківщини.

У суботу, 12 березня, на 17-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну український боксер, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі, олімпійський чемпіон Олександр Усик вкотре звернувся до росіян.

Відповідне відео боксер розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Усик спробував донести росіянам той факт, що їхня країна під хибним приводом бомбить мирних українців, знищуючи цілі міста. Олександр, який став до лав тероборони, подякував усім українцям, які зі зброєю в руках дають відсіч окупантам.

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"За 17 днів війни російська федерація знищує наші міста. Рівняє їх із землею під приводом боротьби з фашизмом. Ви боретеся з нашими жінками, дітьми та старими людьми. Руйнуючи наші лікарні, школи та цілі міста! При цьому цинічно брешете і продовжуєте брехати, що це якась "спецоперація", і те, що ваші стрілки стріляють по військових базах. Великий розрив іде вже. Наші 2-3 покоління мінімум уже розлючені на вас за ваші дії", — заявив Усик.

Раніше повідомлялося, що будинок Усика в Київській області був обстріляний "кадировцями".