Україна з рекордом завершила Паралімпійські ігри у Пекіні

Українці із рекордною кількістю медалей завершили ігри.

У неділю, 13 березня, на 18-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Пекіні завершилися зимові Паралімпійські ігри, на яких блискуче виступили українські спортсмени.

Про це повідомляє Національний паралімпійський комітет України у Facebook.

В останній змагальний день естафетна збірна України виграла "золото" — 11-е для України на Паралімпіаді-2022.

Лижники Григорій Волчинський, Дмитро Суярко із гайдом Олександром Ніконовичем, Василь Кравчук, Анатолій Ковалевський із гайдом Олександром Мукшиним перемогли в естафеті 4х2,5 км.

"Хлопці були сьогодні потужною українською армією тут, у Пекіні, здобувши перемогу для України. Та й наша Армія, ЗСУ, всі, хто захищає в ці дні Україну, переможуть! Україна переможе!", — повідомили в пресслужбі НПКУ.

Медальний залік Паралімпіади-2022

Додамо, що наша команда виграла 29 медалей, посівши друге загальнокомандне місце у медальному заліку, лідером рейтингу став Китай, Канада – третя. Додамо, що Україна показала свій найкращий результат в історії Паралімпійських ігор.

Раніше повідомлялося, що передостаннього дня Паралімпіади-2022 українці виграли три медалі.