"Весілля мало пройти в Україні": українська тенісистка вийшла заміж (фото)

Спортсменка планувала зіграти весілля в Україні.

Українська тенісистка Марина Заневська, яка з 2016 року представляє Бельгію, на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну вийшла заміж за Філіпа-Андреаса Шмідта з Дюссельдорфа.

Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Заневська, яка є уродженкою Одеси, розповіла, що планувала провести урочисту подію в Україні, проте війна не дала цим планам втілитись у життя. Тенісистка зазначила, що через агресію росії вона зрозуміла, що немає нічого важливішого за мир, сім’ю і любов. Крім того, вона повідомила, що молиться за закінчення війни в Україні.

"Ми повинні були одружитися в Україні. Страшно писати про це, але через війну в моїй рідній країні зараз напевно не час святкувати й веселитися. За останні два тижні я зрозуміла, що немає нічого важливішого за мир, сім’ю, кохання. Я зрозуміла, хто справжні друзі, а хто — ні. Я зрозуміла, що не потрібно чекати завтра, щоб щось зробити, або чекати ідеального моменту, тому що це завтра може і не наступити", — написала Заневська, прикріпивши кілька знімків із весілля.

Додамо, що Марина засудила вторгнення росії до нашої країни й закликала росіян зупинити кривавого диктатора володимира путіна.

Також українка збирає гроші на гуманітарну допомогу для українців разом з іншими тенісистами.

Раніше повідомлялося, що відомий російський футболіст відмовився виступати за росію через військове вторгнення путінських військ в Україну.