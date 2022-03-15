"Весілля мало пройти в Україні": українська тенісистка вийшла заміж (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1164
Спортсменка планувала зіграти весілля в Україні.
Українська тенісистка Марина Заневська, яка з 2016 року представляє Бельгію, на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну вийшла заміж за Філіпа-Андреаса Шмідта з Дюссельдорфа.
Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Заневська, яка є уродженкою Одеси, розповіла, що планувала провести урочисту подію в Україні, проте війна не дала цим планам втілитись у життя. Тенісистка зазначила, що через агресію росії вона зрозуміла, що немає нічого важливішого за мир, сім’ю і любов. Крім того, вона повідомила, що молиться за закінчення війни в Україні.
"Ми повинні були одружитися в Україні. Страшно писати про це, але через війну в моїй рідній країні зараз напевно не час святкувати й веселитися. За останні два тижні я зрозуміла, що немає нічого важливішого за мир, сім’ю, кохання. Я зрозуміла, хто справжні друзі, а хто — ні. Я зрозуміла, що не потрібно чекати завтра, щоб щось зробити, або чекати ідеального моменту, тому що це завтра може і не наступити", — написала Заневська, прикріпивши кілька знімків із весілля.
Додамо, що Марина засудила вторгнення росії до нашої країни й закликала росіян зупинити кривавого диктатора володимира путіна.
Також українка збирає гроші на гуманітарну допомогу для українців разом з іншими тенісистами.
Раніше повідомлялося, що відомий російський футболіст відмовився виступати за росію через військове вторгнення путінських військ в Україну.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-