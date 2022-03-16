Шевченко прихистить у себе вдома дітей-біженців із України

"Шева" особисто допоможе дітям-біженцям.

На тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну легендарний український футболіст, а нині тренер Андрій Шевченко прийме у свою сім’ю кількох дітей-біженців.

Про це повідомляє Daily Mail.

Колишній нападник та тренер збірної України з футболу працює у тісному контакті з послом України у Великій Британії, а також активно закликає своїх друзів допомагати українцям у лихоліття. "Шева" та його друзі планують прийняти у себе вдома 150 біженців. Андрій Миколайович особисто прихистить кількох дітей у себе вдома.

"Я намагаюся підтримати свою країну, привернути увагу, говорити саме про те, що відбувається. Звичайно, намагаюся збирати гуманітарну допомогу і допомагати своїй країні, народу, біженцям. Я чекав вказівок уряду, і тепер все зрозуміло... а також у мене є пара друзів, які хочуть допомогти. Ми збираємось прийняти тут 150 біженців та поселити їх у різних районах. Також планую поселити кілька дітей у своєму будинку", — розповів Шевченко.

Крім того, спортсмен хоче запустити гуманітарну програму із Всесвітньою продовольчою програмою ООН та зібрати для України 1 млн фунтів допомоги. Додамо, що близько 90 тисяч британців виявили бажання прийняти у своїх будинках українських біженців.

Будинок Андрія Шевченка у передмісті Лондона

Раніше повідомлялося, що футболіст збірної рф відмовився виступати за свою країну через війну, що розв’язав кривавий диктатор володимир путін в Україні.