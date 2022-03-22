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Легенда українського футболу мріє вигнати із країни всіх росіян

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Йожеф Сабо Новина оновлена 22 березня 2022, 21:02
Йожеф Сабо

Футбольний експерт не виїхав із країни, попри запрошення з Будапешта.

У вівторок, 22 березня, на 27-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну відомий футбольний фахівець Йожеф Сабо висловила про агресію росії.

Відповідний коментар Сабо дав телеканалам Футбол1/2/3.

Сабо мріє про той день, коли з України буде вигнано всіх росіян. Також легенда "Динамо" наголосив, що з росіянами неможливо дружити, адже вони брехуни. Іменитий футболіст і тренер підкреслив, що кривавого диктатора володимира путіна чекає суд у Гаазі, або смерть. Також від знаменитого тренера дісталося і росіянам, які бояться путінських силовиків.

"Моя мрія — вигнати з нашої держави всіх росіян, і нехай вони там варяться у власному соку. Я розкажу своїм дітям, хто такі росіяни, і ви всі також повинні це зробити. З ними неможливо дружити, вони брехуни. Сьогодні вони кажуть, що це ми напали на них. Кожного вечора плачу через те, що відбувається в нашій державі. Мені телефонували з Будапешта та з інших країн, запрошували приїхати. Але я відмовився, нікуди не хочу їхати. Коли я вийду з лікарні, обов'язково буду допомагати людям, яким це потрібно. Інакше я не можу. Можливо я теж візьму автомат в руки. Дуже хочу, щоб я ще дійшов з ними до кордону і його закрили, щоб ніколи не дружити з росіянами. путін — гадина. Я думаю, що з ним домовлятися неможливо, його можна лише вбити, або нехай застрелиться сам", — заявив Сабо.

Раніше повідомлялося, що футболісти "Динамо" та "Шахтаря" об’єдналися, щоб надавати українським захисникам допомогу.

Теги:
#Йожеф Сабо #Війна з Росією
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