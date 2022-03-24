Українську фігуристку чекають у росії після підтримки війни в Україні

Анастасія Шаботова була виключена зі збірної України.

У четвер, 24 березня, на 29-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну українську фігуристку Анастасію Шаботову запросили до збірної росії.

Про це заявив дворазовий олімпійський чемпіон із фігурного катання Євген Плющенко, передає metaratings.

Українська фігуристка, яка є уродженкою Москви, лайкнула в Instagram пост Плющенка про підтримку "спецоперації" в Україні. Пізніше дівчину звільнили зі збірної України, і вона не поїхала на чемпіонат світу з фігурного катання у Франції. Плющенко, дізнавшись про це, відразу захотів взяти фігуристку в збірну росії, правда, для цього їй необхідно знову змінити громадянство (Шаботова до 2019 року представляла рф, — прим. ред.).

"Я не знав про це, не стежу. Але ми із задоволенням готові її взяти в збірну росії, чекаємо на неї. Чи готовий я взяти Анастасію до своєї групи? Дуже навіть. У світі подвійні стандарти, комусь можна щось, а комусь не можна. А росії взагалі нічого не можна робити. Відстоювати свої права не можна, ми не будемо більше слабкою країною. Курс, взятий президентом, правильний, усім треба згуртуватися і бути разом, відстоювати нашу батьківщину та країну", — заявив Плющенко.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх у Пекіні Шаботова виступила під український "Щедрик".