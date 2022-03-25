Український арбітр рятує життя у військовому шпиталі

Футбольний рефері рятує життя військових та цивільних.

На тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну футбольний суддя Дмитро Кубряк оперує поранених захисників України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко.

Павелко розповів, що суддя рятує життя військових та цивільних осіб, які отримали поранення внаслідок обстрілу росіян. Кубряк працює нейрохірургом у військовому шпиталі Дніпра. Після перемоги Дмитро хоче повернутися у футбол, судівство в якому стало для нього другою професією. Раніше Кубряк працював на матчах Професійної футбольної ліги (ПФЛ) як арбітр Першої ліги.

"Упевнений, що повернення Кубряка стане честю для команди Комітету арбітрів Української асоціації футболу! Бажаю Дмитру міцного здоров’я та швидкого одужання всім його пацієнтам! Слава Героям! Слава Україні!" — Заявив Павелко.

Раніше повідомлялося, що росія подала заявку на проведення чемпіонату Європи з футболу у 2028 чи 2032 році. Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висміяв це і заявив, що Євро треба віддати Україні.