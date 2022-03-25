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"Де б росіяни не воювали, вони об***аються, обіср*ться і тут теж": Хацкевич висловився про війну в Україні

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
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Олександр Хацкевич Новина оновлена 25 березня 2022, 18:11
Олександр Хацкевич

Хацкевич вважає, що путін закінчить свої дні у підвалі.

На тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну колишній гравець і тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич поділився думкою про кривавого диктатора володимира путіна.

Відповідне інтерв’ю білоруського фахівця вийшло на YouTube-каналі "Чеснок".

Хацкевич, порівнюючи путіна і лукашенка, зазначив, що президент рф закінчить своє життя у підвалі, а українці після перемоги вийдуть з укриттів та відбудують свою країну.

"По телевізору кажуть, що йде спецоперація, що все добре, що загинуло лише 500 росіян. Де б росіяни не воювали, вони об***аються, обіср*ться і тут теж". путін поставив світ проти себе. Він загнав людей у підвали. Але в Україні люди вийдуть із підвалів та почнуть відбудовувати свою країну, а він своє життя проведе у підвалі. І, як каже один мій знайомий, у мавзолеї треба одного Володимира змінити на іншого. В Україні ніколи не забудуть нападу росії. Тут писатимуть у книжках з історії, що це агресор, та країна, яка позбавила життя та майбутнього людей", — заявив Хацкевич.

Раніше повідомлялося, що невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі олександр лукашенко зірвався на хокеїстів збірної РБ. Крім того, у росії хочуть заборонити своїм спортсменам говорити правду про війну в Україні.

Теги:
#Україна #Росія #Олександр Хацкевич #Війна з Росією
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