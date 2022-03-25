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Усик пояснив, чому покинув Україну (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
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Олександр Усик Новина оновлена 25 березня 2022, 19:48
Олександр Усик

Українця чекає перший захист титулів.

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну залишив країну для підготовки до реваншу з британцем Ентоні Джошуа.

Про це повідомив сам спортсмен на своїй сторінці в Instagram.

На думку українця, він, провівши бій із Джошуа, у такий спосіб допоможе своїй країні більше, ніж у лавах тероборони Києва.

"Я прийняв рішення почати підготовку до реваншу з Ентоні Джошуа. Таким чином я більше і краще допоможу своїй країні, ніж я стоятиму в теробороні й бігатиму з автоматом по Києву. Дуже велика кількість моїх близьких друзів подзвонили мені та підтримали в цьому. Недруги, добра вам і щастя, радості та миру. Все буде Україна. Усім добра", — заявив спортсмен.

Олександр також показав своє ставлення до кривавого диктатора володимира путіна, показавши повідомлення на одній з будівель: "Руки геть від України, путін".

Додамо, що друг Усика боксер Василь Ломаченко вирішив залишитися в Україні, а не проводити бій за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі з австралійцем Джорджем Камбососом.

Раніше Олександр Хацкевич висловився про війну в Україні.

Теги:
#Україна #Бокс #Війна з Росією #Ентоні Джошуа
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