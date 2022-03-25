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ФІФА під час війни в Україні може зробити російську мову однією з офіційних

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Президент ФІФА Джанні Інфантіно Новина оновлена 25 березня 2022, 22:20
Президент ФІФА Джанні Інфантіно

Мову агресора хочуть зробити офіційною у світовому футболі.

Незважаючи на усунення всіх російських клубів та збірних зі світового футболу, російська мова може стати офіційною у ФІФА.

Про це у п’ятницю, 25 березня, повідомило французьке видання lequipe.

За інформацією джерела, мовне питання у ФІФА розглянуть на найближчому Конгресі організації, що проходитиме у Досі (Катар) 31 березня. Повідомляється, що Міжнародна федерація футболу може запровадити три нові офіційні мови, зокрема російську.

Чинний статут ФІФА передбачає використання трьох мов у документації та спілкуванні з асоціаціями-членами: англійської, іспанської та французької. Четверта мова, німецька, також вважається офіційною з юридичних причин — штаб-квартира організації знаходиться в Цюріху. На Конгресі в Досі розглянуть питання про надання статусу офіційних мов ФІФА арабській, португальській та російській. При цьому використання нових мов не буде систематичним, їх використовуватимуть лише за необхідності.

У виданні зазначають, що схвалення Конгресу ФІФА щодо російської мови не варто очікувати через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Раніше колишній тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич розкритикував кривавого диктатора володимира путіна.

Теги:
#Україна #Футбол #Росія #ФІФА #Війна з Росією
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