Рус

На лід прямо з-під обстрілів: український дует спричинив фурор на чемпіонаті світу навіть без костюмів (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
273
Олександра Назарова та Максим Нікітін Новина оновлена 25 березня 2022, 23:15
Олександра Назарова та Максим Нікітін

Парі фігуристів довелося покинути рідний Харків через війну.

Український танцювальний дует Олександра Назарова та Максим Нікітін на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну виступили на чемпіонаті світу з фігурного катання у Франції.

Про це повідомляє Федерація фігурного катання України у Facebook.

Фігуристів розлучила війна. Назарова зуміла швидко покинути Харків, а ось Нікітін жив у місті понад три тижні під обстрілами з боку рф. Зрештою Максим залишив "другу столицю" і зумів дістатися французького Монпельє, де з 21 по 27 березня проходить ЧС-2022 з фігурного катання. Українські фігуристи виступали без підготовки у тренувальній формі у національних кольорах. Трибуни підтримали спортсменів не лише оплесками, а й прапорами та плакатами. Для свого виступу вони обрали хіт Джамали "1944", а також народну пісню "Ой, у лузі червона калина" у виконанні Андрія Хливнюка.

У ритм-танці українська пара показала 16-й результат, а у довільній програмі спортсмени вирішили не брати участь.

Після чудового прокату танцювальна пара застерегла світ від жорстокості росіян.

"Це непростий час. Не тільки для України, а й усього світу. Хочемо сказати всьому світу бути обачними, оскільки російський фашизм може досягти інших країн. Ця музика дозволяє Україні не здаватися. Ми просимо всіх людей не здаватися та підтримувати одне одного", – цитує фігуристів Трибуна.

Раніше повідомлялося, що в росії запропонували українській фігуристці місце у збірній.

Теги:
#Україна #Харків #Росія #Фігурне катання #Війна з Росією
Українські військові зачищають міста від російських окупантів
В регіонах
Українські військові звільнили від окупантів два населені пункти: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українські військові зачищають міста від російських окупантів
Українські військові звільнили від окупантів два населені пункти: подробиці
Дата публікації
Категорія
Джо Байден
До Байдена прилетів таємний перемовник Зеленського та путіна
Дата публікації
Категорія
Війна з Росією
У Польщі озвучили план порятунку України
Дата публікації
Категорія
Російська армія вже вчиняла провокації щодо країн НАТО
У США не виключають, що росія може напасти на НАТО: вже готують план
Дата публікації
Категорія
Повномасштабне російське вторгнення триває вже 30 днів
Війна — день 30: Чорнобаївка-10, обстріл українських міст, російські кораблі йдуть на дно