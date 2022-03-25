На лід прямо з-під обстрілів: український дует спричинив фурор на чемпіонаті світу навіть без костюмів (відео)

Парі фігуристів довелося покинути рідний Харків через війну.

Український танцювальний дует Олександра Назарова та Максим Нікітін на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну виступили на чемпіонаті світу з фігурного катання у Франції.

Про це повідомляє Федерація фігурного катання України у Facebook.

Фігуристів розлучила війна. Назарова зуміла швидко покинути Харків, а ось Нікітін жив у місті понад три тижні під обстрілами з боку рф. Зрештою Максим залишив "другу столицю" і зумів дістатися французького Монпельє, де з 21 по 27 березня проходить ЧС-2022 з фігурного катання. Українські фігуристи виступали без підготовки у тренувальній формі у національних кольорах. Трибуни підтримали спортсменів не лише оплесками, а й прапорами та плакатами. Для свого виступу вони обрали хіт Джамали "1944", а також народну пісню "Ой, у лузі червона калина" у виконанні Андрія Хливнюка.

У ритм-танці українська пара показала 16-й результат, а у довільній програмі спортсмени вирішили не брати участь.

Після чудового прокату танцювальна пара застерегла світ від жорстокості росіян.

"Це непростий час. Не тільки для України, а й усього світу. Хочемо сказати всьому світу бути обачними, оскільки російський фашизм може досягти інших країн. Ця музика дозволяє Україні не здаватися. Ми просимо всіх людей не здаватися та підтримувати одне одного", – цитує фігуристів Трибуна.

Раніше повідомлялося, що в росії запропонували українській фігуристці місце у збірній.