Біженка з України в чужому взутті виграла міжнародний марафон
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Дім спортсменки зруйнували окупанти.
Українська легкоатлетка Валентина Верецька виграла відомий міжнародний Єрусалимський марафон.
Про це повідомляє The New York Times.
За інформацією джерела, 31-річна легкоатлетка перемогла у забігу, пробігши дистанцію за 2 години, 45 хвилин та 54 секунди.
Українка після повномасштабного вторгнення рф була змушена з дочкою виїхати з Миколаєва, де її будинок був зруйнований, до Польщі, а її чоловік залишився захищати батьківщину. У жінки почалася депресія, проте вона все ж таки відіслала заявку на участь у Єрусалимському марафоні, а організатори допустили її до змагань. У Польщі Валентині знайшли відповідний одяг та взуття, а потім вона вирушила на змагання. В Ізраїлі жінка здобула несподівану для себе перемогу. Верецька зізналася, що думала під час забігу про війну, і ці думки підживлювали її.
"Я постійно в стресі й дуже нервуюся через все, що відбувається в Україні, але якоюсь мірою це і допомогло мені. Це був дуже важкий забіг, тут місцевість дуже складна. Ця перемога за мир, за мир у моїй країні, і не тільки в моїй країні — за мир у всьому світі", — заявила після перемоги Верецька, яка додала, що вперше усміхалася після початку війни.
Зазначимо, Верецька пробігла свій четвертий марафон у кар’єрі. Раніше вона виграла забіг в Албанії, а також стала третьою на марафоні в Німеччині.
Раніше повідомлялося, що українка виграла чемпіонат Європи зі стрільби у Норвегії.
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