Біженка з України в чужому взутті виграла міжнародний марафон

Дім спортсменки зруйнували окупанти.

Українська легкоатлетка Валентина Верецька виграла відомий міжнародний Єрусалимський марафон.

Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією джерела, 31-річна легкоатлетка перемогла у забігу, пробігши дистанцію за 2 години, 45 хвилин та 54 секунди.

Українка після повномасштабного вторгнення рф була змушена з дочкою виїхати з Миколаєва, де її будинок був зруйнований, до Польщі, а її чоловік залишився захищати батьківщину. У жінки почалася депресія, проте вона все ж таки відіслала заявку на участь у Єрусалимському марафоні, а організатори допустили її до змагань. У Польщі Валентині знайшли відповідний одяг та взуття, а потім вона вирушила на змагання. В Ізраїлі жінка здобула несподівану для себе перемогу. Верецька зізналася, що думала під час забігу про війну, і ці думки підживлювали її.

"Я постійно в стресі й дуже нервуюся через все, що відбувається в Україні, але якоюсь мірою це і допомогло мені. Це був дуже важкий забіг, тут місцевість дуже складна. Ця перемога за мир, за мир у моїй країні, і не тільки в моїй країні — за мир у всьому світі", — заявила після перемоги Верецька, яка додала, що вперше усміхалася після початку війни.

Зазначимо, Верецька пробігла свій четвертий марафон у кар’єрі. Раніше вона виграла забіг в Албанії, а також стала третьою на марафоні в Німеччині.

Раніше повідомлялося, що українка виграла чемпіонат Європи зі стрільби у Норвегії.