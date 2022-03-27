У "Барселони" проблеми через російське вторгнення в Україну

Каталонський клуб хоче розпочати реконструкцію домашньої арени.

Президент футбольного клубу "Барселона" Жоан Лапорта розповів про складну фінансову ситуацію, з якою зіткнулися в клубі через війну в Україні, що йде ось уже 31 день.

Відповідний коментар функціонер дав виданню elperiodico.

Каталонський суперклуб у рамках проєкту Espai Barça хоче провести роботи з реконструкції домашнього стадіону — "Камп Ноу", упорядкувати територію навколо арени, а також покращити клубну інфраструктуру. Однак через повномасштабне вторгнення рф в Україну ситуація на ринку змінилася, а ціни зросли. Лапорта зазначив, що у зв’язку із війною у Європі вартість будматеріалів підвищилася на 25%.

"Ми обговорюємо ситуацію з владою міста, але зараз у нас тривають внутрішні дебати щодо впливу війни в Україні на Espai Barça. Ми виявили, що вартість матеріалів зросла на 25%, також зросли відсоткові ставки", — заявив Лапорта.

Раніше повідомлялося, що через війну в Україні поскаржився на фінансове становище власник московського "Спартака" Леонід Федун, який заявив, що втратив 99% своїх статків.