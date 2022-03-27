Захищаючи Маріуполь, героїчно загинув український важкоатлет

Спортсмен ціною життя захищав батьківщину.

При героїчній обороні Маріуполя загинув ще один український спортсмен Атанас Іванов.

Про це у суботу, 26 березня, повідомили представники Запорізького обласного спортивного ліцею на сторінці у Facebook.

Запорізький спортсмен неодноразово ставав призером обласних змагань із важкої атлетики, а також брав участь у чемпіонатах України.

"На жаль, звістка про загибель Атанаса Іванова підтвердилася. Захищаючи Маріуполь, героїчно загинув випускник нашого закладу", — написали в ліцеї.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі президент України Володимир Зеленський нагородив Атанаса Іванова орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно).

Раніше повідомлялося, що в боях за Маріуполь загинув член збірної України зі змішаних єдиноборств Єгор Біркун. Також при обороні міста був убитий весляр Іван Щокін.

Жителів Маріуполя вивозять до росії. Мер міста Вадим Бойченко повідомив, що роблять з громадянами України у рф.