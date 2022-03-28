Героя проводжали на колінах: у боях за Ірпінь загинув призер чемпіонатів України, Європи та світу

Спортсмен захищав рідне місто.

У суботу, 26 березня, у Сквирі (Київська область) попрощалися з ветераном АТО, майстром спорту України та футболістом команди "АТО-Ірпінь" Ігорем Сухим.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин на своїй сторінці у Facebook.

"У місті Сквира ми провели в останню путь людину, яка до останнього свого подиху мужньо боронила рідний Ірпінь. Ігор Сухих. Він загинув на моїх очах. Це велика трагедія для всієї нашої громади, адже в Ігоря тут було багато друзів і товаришів. Це ще більша трагедія для його родини. Батьки втратили сина, дружина — коханого чоловіка, а двоє діток — батька. Вічна Пам'ять! Герої не вмирають!" — написав міський голова Ірпеня.

Ігор Сухих був майстром спорту України міжнародного класу з військово-спортивного багатоборства та рукопашного бою, чемпіоном та призером чемпіонатів України, Європи та світу.

Дружина Ігоря Анастасія показала, як воїна проводжали в останню путь.

"Ти бачив, скільки людей стояло перед тобою на колінах? Ти герой! Вічна тобі пам’ять та слава! Герої не вмирають, вони прямо зараз з неба нас захищають", — написала Анастасія.

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