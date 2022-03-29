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У росії знайшли винного у відстороненні спортсменів

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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російські хокеїсти Новина оновлена 29 березня 2022, 19:53
російські хокеїсти

У росії знову заговорили про міжнародну змову.

Переважну кількість російських спортсменів, зокрема біатлоністів, було усунуто від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Дворазовий олімпійський чемпіон у цьому виді спорту росіянин Дмитро Васильєв вважає, що у цьому винен президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах.

Відповідний коментар Васильєв дав в інтерв’ю Матч ТВ.

Васильєв вважає, що президент МОК, який засудив вторгнення рф в Україну під час олімпійського перемир’я, винний в усуненні російських спортсменів з міжнародної спортивної арени. Дмитро хоче, щоб росія подала апеляцію в CAS, однак і сам розуміє, що там домогтися іншого рішення не вийде.

"Рішення очевидне, але не справедливе. Нас виключили за вигаданою статтею, немає ніде пункту, щоб прибирали федерацію за дії уряду. Томас Бах винний у всьому, його дії та позиція МОК про заклик до усунення призвела до цього. В історії він назавжди залишиться людиною, яка поховала олімпійський спорт, олімпійську хартію. Треба йти в CAS. Навряд чи ми переможемо в суді, швидше буде формальне рішення, що IBU має рацію. Але судитися потрібно обов’язково", — заявив Васильєв.

Довідка: Васильєв перемагав на Олімпіаді в Сараєво (1984) і Калгарі (1988) в естафетах.

Раніше повідомлялося, що збірна росії з футболу хоче зіграти товариський матч із КНДР.

Теги:
#Україна #Росія #Томас Бах #Війна з Росією
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