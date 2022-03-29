"В’їхали на двох БТРах": окупанти вдерлися до будинку легенди "Динамо"

Футболіст зумів вибратися із Гостомеля завдяки гуманітарному коридору.

У Гостомелі (Київська область) до будинку легендарного футболіста київського "Динамо" Владислава Ващука вторглися російські війська.

Про це у вівторок, 29 березня, повідомив сам футболіст на своїй сторінці у Facebook.

Ващук розповів, що через три дні після того, як він із сім’єю евакуювався гуманітарним коридором, до його будинку вдерлися окупанти. Легенда "Динамо" розповів, що у його двір в’їхали два БТРи. Футболіст побажав, щоб ЗСУ якнайшвидше очистили українську землю від російських військ.

"Через три дні після того, як ми вийшли гуманітарним коридором, у мій будинок з дружнім візитом заїхали "визволителі". Два російські БТРи заїхали до мене у двір. Про російську армію писати не буду, давно все ясно. Добре, що я встиг вивезти дітей. Пишу для тих, хто, можливо, досі, сидячи в безпеці десь за кордоном, відчуває ілюзії з приводу того, що буде можливість з кимось там вирішувати й у вас все буде ок. Ні. Не вийде. Вони прийшли сюди не домовлятися. І ми тут дуже змінилися, ви собі уявити не можете як. Сьогодні у всіх нас тільки одне бажання — щоб наші ЗСУ якнайшвидше вичистили цю нечисть з нашої України, щоб ті, хто прийшов сюди, на нашу землю, тільки вбивати й грабувати — були знищені, щоб наша земля була вільна.Кожен, хто зараз бореться з окупантами, знайте — з вами Бог! З вами — люди. Спасибі вам і низький уклін! Слава ЗСУ! Слава армії! Перемога буде за нами!" — написав Ващук.

Ващук розповів, що залишив Гостомель 10 березня разом зі своїми дітьми.

До цього він розповів, що рятувався від обстрілів у підвалі.

Нагадаємо, нещодавно до будинку Олександра Усика вдерлися окупанти. Про це повідомила дружина боксера Катерина.