"Пристосуванець без совісті": у росії затаврували футболіста-путініста

Російський футболіст підтримує кривавого диктатора як мінімум із 2014 року.

Відомий російський футболіст Дмитро Тарасов підтримує президента росії Володимира Путіна, війська якого ось уже 34 дні вбивають мирних українців і руйнують наші міста.

Про це повідомив сам футболіст, передає sports.ru.

"Друзі, свою думку я давно вже висловив. Хто забув — нагадую", — сказав Тарасов і виклав фото у майці, на якій зображені володимир путін та напис "Самый вежливый президент". Цю футболку Дмитро показав ще у 2016 році після матчу 1/16 фіналу Ліги Європи "Фенербахче" — "Локомотив" (2:0).

"Щодо нинішньої ситуації… (війна в Україні, — прим. ред.) Хлопці, на попередній фотці все видно. Я патріот, люблю свою батьківщину. Я не зрадник ні в дружбі, ні зрадник своєї батьківщини. Більше коментувати тут нічого", — заявив експівзахисник збірної росії.

У коментарях Тарасову нагадали, що патріотизм — це зовсім не про любов до президента.

У мережі розкритикували Дмитра Тарасова за підтримку путіна

Раніше повідомлялося, що збірна росії з футболу хоче зіграти товариський матч проти Північної Кореї. Розглядаються й інші варіанти з Азії для спарингу.