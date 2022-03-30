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"Пристосуванець без совісті": у росії затаврували футболіста-путініста

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Дмитро Тарасов Новина оновлена 30 березня 2022, 00:16
Дмитро Тарасов

Російський футболіст підтримує кривавого диктатора як мінімум із 2014 року.

Відомий російський футболіст Дмитро Тарасов підтримує президента росії Володимира Путіна, війська якого ось уже 34 дні вбивають мирних українців і руйнують наші міста.

Про це повідомив сам футболіст, передає sports.ru.

"Друзі, свою думку я давно вже висловив. Хто забув — нагадую", — сказав Тарасов і виклав фото у майці, на якій зображені володимир путін та напис "Самый вежливый президент". Цю футболку Дмитро показав ще у 2016 році після матчу 1/16 фіналу Ліги Європи "Фенербахче" — "Локомотив" (2:0).

"Щодо нинішньої ситуації… (війна в Україні, — прим. ред.) Хлопці, на попередній фотці все видно. Я патріот, люблю свою батьківщину. Я не зрадник ні в дружбі, ні зрадник своєї батьківщини. Більше коментувати тут нічого", — заявив експівзахисник збірної росії.

У коментарях Тарасову нагадали, що патріотизм — це зовсім не про любов до президента.

У мережі розкритикували Дмитра Тарасова за підтримку путіна
У мережі розкритикували Дмитра Тарасова за підтримку путіна

Раніше повідомлялося, що збірна росії з футболу хоче зіграти товариський матч проти Північної Кореї. Розглядаються й інші варіанти з Азії для спарингу.

Теги:
#Україна #Дмитро Тарасов #Війна з Росією
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