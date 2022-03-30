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В Україні зробили "подарунок" Тимощуку на день народження

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Анатолій Тимощук Новина оновлена 30 березня 2022, 16:22
Анатолій Тимощук

Футболісту виповнилося 43 роки.

У середу, 30 березня, депутати Луцької міської ради позбавили Анатолія Тимощука, якого нещодавно розкритикував Сергій Ребров, звання "Почесний громадянин міста Луцька". За це рішення проголосувало 35 депутатів.

Про це повідомляє офіційний сайт Луцької міської ради.

Примітно, що рішення ради співпало з датою 43-го дня народження футболіста.

"У час, коли Україна потерпає від військової агресії росії, Анатолій Тимощук не зробив жодної публічної заяви із цього приводу та не зупинив свою співпрацю з футбольним клубом країни-агресора. Таким свідомим вибором продовжує працювати на окупантів та дискредитує високе звання "Почесний громадянин міста Луцька"", — повідомили у пресслужбі міськради.

Нагадаємо, Тимощук є помічником тренера у "Зеніті" (Санкт-Петербург). Примітно, що "Зеніт" найближчим часом не зможе виступати на міжнародній арені, адже всі російські клуби були відсторонені УЄФА через агресію росії в Україні. Також від міжнародних турнірів було усунуто і всі російські збірні з футболу. Нещодавно в мережі спливли документи про те, що Тимощук нібито пов’язаний із ФСБ.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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