Рус

Окупанти вбили капітана збірної України, а його маленьку доньку викрали

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
447
Кіра Обедінська з дідусем перед Маріупольським драмтеатром Новина оновлена 31 березня 2022, 18:27
Кіра Обедінська з дідусем перед Маріупольським драмтеатром

Загарбники відвезли дівчинку до Донецька.

Російські окупанти незаконно вивозять до росії українців, у тому числі й дітей.

Однією з подібних історій поділився на сторінці у Facebook начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Кириленко повідомив, що 17 березня після авіаційного бомбардування загинув Євген Обедінський, який був багаторазовим чемпіоном України, а також колишнім капітаном національної збірної з водного поло. У нього залишилося троє дітей. Пізніше окупанти викрали 12-річну доньку Євгена Кіру та відвезли її до окупованого Донецька. В Україні у Кіри залишилися рідні, які хочуть повернути дівчинку до родини.

"Зараз Кіра знаходиться у Донецьку — її депортували туди разом із людьми, з якими вона перебувала у сховищі. Є інформація, що документи у всіх тих, хто перебуває поруч з Кірою, росіяни забрали. Обіцяли зробити нові російські документи, щоб у подальшому відправити їх на територію РФ. В Україні у Кіри є рідні. Просто зараз готовий забрати дівчинку до себе її дідусь, Олександр Обедінський, заслужений тренер України з водного поло. Це він на одній зі світлин поруч з Кірою — поблизу маріупольського драмтеатру, ще до війни. Вони щасливі й усміхнені…" — написав Кириленко, який звернувся до гуманітарних і правозахисних організацій, а також до усієї світової спортивної спільноти, щоб повернути дівчинку у сім'ю.

Раніше повідомлялося, що у боях за Маріуполь загинув український важкоатлет.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
путін знову намагається змусити Захід платити за газ в рублях
Новини Росії
путін знову пішов на газовий шантаж Заходу - в Україні назвали його провальним
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
путін знову намагається змусити Захід платити за газ в рублях
путін знову пішов на газовий шантаж Заходу - в Україні назвали його провальним
Дата публікації
Категорія
Бої за Україну
Свіжа карта боїв: окупанти нарощують сили на сході України, продовжується штурм Маріуполя
Дата публікації
Категорія
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган обіцяє швидку зустріч Зеленського та путіна
Дата публікації
Категорія
Окупанти залишили чимало металобрухту українцям
Росіяни розбиті: українські десантники звільнили кілька сіл у Запорізькій області
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 31 березня
Війна — день 36: росія продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці, але не припиняє обстрілювати міста України