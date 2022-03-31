Окупанти вбили капітана збірної України, а його маленьку доньку викрали

Загарбники відвезли дівчинку до Донецька.

Російські окупанти незаконно вивозять до росії українців, у тому числі й дітей.

Однією з подібних історій поділився на сторінці у Facebook начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Кириленко повідомив, що 17 березня після авіаційного бомбардування загинув Євген Обедінський, який був багаторазовим чемпіоном України, а також колишнім капітаном національної збірної з водного поло. У нього залишилося троє дітей. Пізніше окупанти викрали 12-річну доньку Євгена Кіру та відвезли її до окупованого Донецька. В Україні у Кіри залишилися рідні, які хочуть повернути дівчинку до родини.

"Зараз Кіра знаходиться у Донецьку — її депортували туди разом із людьми, з якими вона перебувала у сховищі. Є інформація, що документи у всіх тих, хто перебуває поруч з Кірою, росіяни забрали. Обіцяли зробити нові російські документи, щоб у подальшому відправити їх на територію РФ. В Україні у Кіри є рідні. Просто зараз готовий забрати дівчинку до себе її дідусь, Олександр Обедінський, заслужений тренер України з водного поло. Це він на одній зі світлин поруч з Кірою — поблизу маріупольського драмтеатру, ще до війни. Вони щасливі й усміхнені…" — написав Кириленко, який звернувся до гуманітарних і правозахисних організацій, а також до усієї світової спортивної спільноти, щоб повернути дівчинку у сім'ю.

Раніше повідомлялося, що у боях за Маріуполь загинув український важкоатлет.