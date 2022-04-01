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Італія відмовилася грати з росією у Кубку світу

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Італія — росія Новина оновлена 01 квітня 2022, 21:39
Італія — росія

З агресорами не хочуть навіть стояти поряд на одному майданчику.

У слід за футбольною збірною рф ізгоєм стає і баскетбольна. В Італії не хочуть грати зі збірною росії у кваліфікації на чемпіонат світу з баскетболу-2023.

Про це повідомив президент Олімпійського комітету Італії Джованні Малаго, передає gazzetta.it.

Малаго підтримав Федерацію баскетболу Італії, яка вирішила не виходити на майданчик у матчі проти росії у відборі на ЧС-2023, що мав відбутися 1 липня в Італії. Також не хочуть грати з росіянами й інші учасники відбірної групи – Нідерланди та Ісландія.

"Італія вирішила, що не гратиме, Олімпійський комітет Італії на 100 відсотків на стороні Федерації. Нідерланди та Ісландія ухвалили аналогічне рішення. Нам дуже шкода, що ФІБА зробила такий вибір, ми його не розуміємо. А як же ФІФА, яка вибивала команди з ранку до вечора? МОК був гранично зрозумілий, тільки баскетбол і біатлон не дотрималися вказівок", — заявив Малаго.

Додамо, що ФІБА 1 березня лише усунула російські клуби та збірні від усіх змагань. У середині травня організація знову проаналізує ситуацію в Україні та ухвалить відповідне рішення. Цікаво, що росія виграла всі три стартові матчі у відборі. ЧС-2023 з баскетболу пройде в Індонезії, Японії та Філіппінах.

Турнірне становище команд у групі H відбору на ЧС-2023
Турнірне становище команд у групі H відбору на ЧС-2023

Раніше повідомлялося, що баскетбольна Євроліга анулювала всі результати російських клубів у сезоні 2021/22.

Нагадаємо, відомий російський тренер порівняла відсторонення російських спортсменів із вбивством.

Теги:
#Італія #Росія #Нідерланди
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