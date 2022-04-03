"Шахтар" слідом за "Динамо" отримав добро на виїзд футболістів за кордон

Дата виїзду донецької команди наразі невідома.

Донецький "Шахтар", який днями відправив юного бразильця в оренду в мадридський "Реал", отримав спецдозвіл на виїзд футболістів за кордон.

Про це повідомляє tribuna.

За інформацією джерела, "Шахтар" отримав спеціальний дозвіл та готується виїхати за кордон, щоправда, у донецькому клубі поки що не озвучили дату виїзду. Донецький клуб має намір провести серію благодійних матчів із європейськими та американськими командами.

Ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський повідомив, що питання про виїзд "Динамо" та "Шахтаря" вирішувало Мінспорту та міністр Вадим Гутцайт.

Раніше на подібний крок зважилося "Динамо", яке 1 квітня вирушило до Румунії. Протягом квітня-червня 2022 року заплановані товариські матчі "Біло-синіх" із провідними клубами Європи, серед яких "Боруссія" (Дортмунд), "Парі Сен-Жермен" (Париж), "Стяуа" (Бухарест), "Легія" ( Варшава), "Барселона" (Іспанія), "Мілан" (Італія), "Бенфіка" (Лісабон), "Аякс" (Амстердам), "Спортінг" (Лісабон), "Базель" (Швейцарія).

Нагадаємо, футболісти "Шахтаря" та "Динамо" об’єдналися для допомоги ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що відомий італійський тренер відмовився давати коментар російським ЗМІ.