Рус

"Шахтар" слідом за "Динамо" отримав добро на виїзд футболістів за кордон

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
126
ФК "Шахтар" Новина оновлена 03 квітня 2022, 16:32
ФК "Шахтар"

Дата виїзду донецької команди наразі невідома.

Донецький "Шахтар", який днями відправив юного бразильця в оренду в мадридський "Реал", отримав спецдозвіл на виїзд футболістів за кордон.

Про це повідомляє tribuna.

За інформацією джерела, "Шахтар" отримав спеціальний дозвіл та готується виїхати за кордон, щоправда, у донецькому клубі поки що не озвучили дату виїзду. Донецький клуб має намір провести серію благодійних матчів із європейськими та американськими командами.

Ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський повідомив, що питання про виїзд "Динамо" та "Шахтаря" вирішувало Мінспорту та міністр Вадим Гутцайт.

Раніше на подібний крок зважилося "Динамо", яке 1 квітня вирушило до Румунії. Протягом квітня-червня 2022 року заплановані товариські матчі "Біло-синіх" із провідними клубами Європи, серед яких "Боруссія" (Дортмунд), "Парі Сен-Жермен" (Париж), "Стяуа" (Бухарест), "Легія" ( Варшава), "Барселона" (Іспанія), "Мілан" (Італія), "Бенфіка" (Лісабон), "Аякс" (Амстердам), "Спортінг" (Лісабон), "Базель" (Швейцарія).

Нагадаємо, футболісти "Шахтаря" та "Динамо" об’єдналися для допомоги ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що відомий італійський тренер відмовився давати коментар російським ЗМІ.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
Спецслужби України можуть запозичити ізраїльський досвід
Україна
Геноцид у Бучі: чи створять в Україні свій "загін відплати" і як нам допоможе досвід Ізраїлю
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Спецслужби України можуть запозичити ізраїльський досвід
Геноцид у Бучі: чи створять в Україні свій "загін відплати" і як нам допоможе досвід Ізраїлю
Дата публікації
Категорія
"Різанина в Бучі" або "Бучанська різанина"
Вимога Кулеби, заяви Німеччини, Великої Британії та ЄС: як світ реагує на жах у Бучі
Дата публікації
Категорія
Російські війська
У Міноборони назвали найближчу ціль росіян на Донбасі
Дата публікації
Категорія
"Угольок" легко може задати окупантам справжнього жару
Українська снайперка про окупантів: "Фашисти і ті не були такими підлими"
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 3 квітня
Війна — день 39: Київська область звільнена від окупантів, але росія продовжує завдавати ракетних ударів