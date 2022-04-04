Сербські спортсмени потрапили у скандал через прапор України (відео)
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Керівництво сербської команди не підтримало акції проти війни.
Після виключення всіх російських клубів із баскетбольної Євроліги у турнірі прогримів скандал через український прапор. Баскетболісти сербської "Црвени Звезди" відмовилися тримати прапор України перед матчем.
Про це повідомляє Eurohoops у Twitter.
У матчі 21 туру регулярного сезону Євроліги литовський "Жальгіріс" приймав сербів. Перед грою проходила акція проти війни в Україні, проте гравці сербської команди демонстративно її проігнорували. Відразу вболівальники засвистали гостей. До слова, литовський колектив здобув перемогу над "Црвеною Звездою" в овертаймі з рахунком 103 — 98.
На telegram-каналі Олега Шарпа з’явилася реакція уболівальників на поведінку сербів. На трибунах під час гри кричали: "Слава Україні! Героям Слава!"
Відеоогляд матчу "Жальгіріс" — "Црвена Звезда":
За підсумками цієї зустрічі "Жальгіріс" та "Црвена Звезда" займають 14-те та 11-те місця відповідно в турнірній таблиці регулярної першості.
Нагадаємо, відразу кілька європейських збірних відмовилися грати проти росії у відборі на чемпіонат світу з баскетболу-2023. Схоже, команду рф можуть усунути від Мундіалю за футбольним прикладом від УЄФА та ФІФА.
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