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Російська біатлоністка поскаржилася на санкції Заходу: купити макарони виявилося проблемою

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Христина Рєзцова поскаржилася на санкції Заходу Новина оновлена 05 квітня 2022, 16:38
Христина Рєзцова поскаржилася на санкції Заходу

Звичайні продукти зникають із російських супермаркетів.

Російська біатлоністка Христина Рєзцова після усунення спортсменів з рф з міжнародних змагань розповіла про те, як санкції Заходу торкнулися її сім’ї на побутовому рівні.

Відповідне інтерв’ю спортсменки доступне на сайті "Чемпіонат".

Спортсменка розповіла, що у росії на прилавках супермаркетів воюють не лише за цукор. Так біатлоніста поскаржилася, що у рф існує обмеження на продаж макаронних виробів. Рєзцова зазначила, що пережила маленький шок після того, як не зуміла купити потрібну їй кількість макаронів за одну поїздку до супермаркету.

"Я як звичайна людина знаю, що в магазині більше п’яти пачок макаронів купити не можна. І справа навіть не в цукрі, а саме в макаронах. Для спортсменів довгі вуглеводи — це найпотрібніше. Ми з чоловіком зазвичай набираємо багато, тому що не так часто їздимо до магазинів, приїжджаємо, а нам кажуть, що більше п’яти упаковок на людину не продадуть. Це був маленький шок", — сказала Рєзцова.

Зазначимо, переважна більшість російських спортсменів або підтримують кривавого диктатора володимира путіна, або зайняли мовчазну позицію. Французький біатлоніст Сімон Фуркад підтримав російських спортсменів, вважаючи, що вони бояться режиму, і нарвався на критику українця Дмитра Підручного. Їхній конфлікт дійшов навіть до Держдуми рф.

Теги:
#Україна #Біатлон #Росія #Війна з Росією
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