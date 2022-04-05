Рус

"Готовий депутат Держдуми": бразильський футболіст обожнює путіна і звинувачує США у початку війни в Україні

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
276
Арі Новина оновлена 05 квітня 2022, 18:05
Арі

Бразилець уже отримав російське громадянство.

Бразильський форвард Арі заявив, що підтримує президента росії володимира путіна, якого днями публічно принизив німецький топчиновник.

Відповідний коментар футболіста доступний на сайті РБ.

Арі заявив, що у Бразилії тема війни в Україні — номер один. На його думку, війну в Україні розпочали США. Крім того, гравець підтримує президента рф, заявляючи, що той завжди робив тільки добре для росії.

"Я і дружина тут, у нас багато друзів. Всі розмовляють, обговорюють. Я думаю, все почала Америка. Російський президент (володимир путін) завжди робив усе найкраще для росії, я його дуже поважаю", — заявив футболіст.

На сайті sports.ru висміяли заяву Арі:

У мережі висміяли заяву футболіста Арі про володимира путіна
У мережі висміяли заяву футболіста Арі про володимира путіна

Додамо, що Арі у 2018 році отримав російське громадянство і встиг зіграти за збірну рф два матчі. Крім того, він виступав одразу за кілька російських клубів: "Спартак", "Локомотив" та "Краснодар".

Раніше повідомлялося, що росіянам не дають подивитися футбольні матчі Бундесліги через те, що у Німеччині на стадіонах підтримують Україну. Коментатор з рф при цьому заявляє, що німці не дотримуються правила: "Спорт — поза політикою".

Теги:
#Україна #Росія #Арі #Війна з Росією
Президент України Володимир Зеленський
Новини Європи
Зеленський виступив на Раді безпеки ООН: головні заяви
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський виступив на Раді безпеки ООН: головні заяви
Дата публікації
Категорія
Єнс Столтенберг запевнив Україну в підтримці НАТО
Генсек НАТО заявив про критичну фазу війни: що буде далі
Дата публікації
Категорія
США продовжують посилювати санкції проти росії
Дефолт дедалі ближче? Чи допоможе заборона США з приводу боргів росії зупинити путіни
Дата публікації
Категорія
У рф не приховують, що хочуть тотально знищувати українців
Що росія "має зробити" з Україною: 7 головних тез скандальної статті та реакція українців
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 5 квітня
Війна - день 41: світ засуджує росію за різню в Бучі, але окупанти продовжують вбивати українців