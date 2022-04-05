"Готовий депутат Держдуми": бразильський футболіст обожнює путіна і звинувачує США у початку війни в Україні

Бразилець уже отримав російське громадянство.

Бразильський форвард Арі заявив, що підтримує президента росії володимира путіна, якого днями публічно принизив німецький топчиновник.

Відповідний коментар футболіста доступний на сайті РБ.

Арі заявив, що у Бразилії тема війни в Україні — номер один. На його думку, війну в Україні розпочали США. Крім того, гравець підтримує президента рф, заявляючи, що той завжди робив тільки добре для росії.

"Я і дружина тут, у нас багато друзів. Всі розмовляють, обговорюють. Я думаю, все почала Америка. Російський президент (володимир путін) завжди робив усе найкраще для росії, я його дуже поважаю", — заявив футболіст.

На сайті sports.ru висміяли заяву Арі:

У мережі висміяли заяву футболіста Арі про володимира путіна

Додамо, що Арі у 2018 році отримав російське громадянство і встиг зіграти за збірну рф два матчі. Крім того, він виступав одразу за кілька російських клубів: "Спартак", "Локомотив" та "Краснодар".

Раніше повідомлялося, що росіянам не дають подивитися футбольні матчі Бундесліги через те, що у Німеччині на стадіонах підтримують Україну. Коментатор з рф при цьому заявляє, що німці не дотримуються правила: "Спорт — поза політикою".