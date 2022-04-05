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У росії почали труїти голубів, побоюючись "української біозброї"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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У Білгороді вбивають голубів Новина оновлена 05 квітня 2022, 23:13
У Білгороді вбивають голубів

Росіяни вбачають небезпеку у пернатих.

У росії через страх міфічної біологічної зброї України жителі почали труїти голубів.

Відповідне відео на своєму telegram-каналі опублікував офіцер ЗСУ та військовий блогер Анатолій Штефан, більш відомий під псевдонімом "Штірліц".

Повідомляється, що у місті Білгород, що за 40 км від кордону з Україною, місцеві жителі вирішили влаштувати геноцид голубів, побоюючись, що птахи нібито можуть переносити українську біологічну зброю.

"Зомбоящик рулить", — зазначив Штефан, прикріпивши відповідне відео.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну в міноборони росії заявили, що українські біолабораторії нібито розробляли коронавірусну інфекцію, а також працювали з птахами, рептиліями й кажанами для "перенесення" хвороб в рф. Мабуть, деякі жителі росії серйозно сприйняли таку нісенітницю з екранів телевізора і почали винищувати пернатих. До речі, в ООН на всі звинувачення рф заявили, що жодних слідів лабораторій по створенню біологічної зброї в Україні немає.

Нагадаємо, 1 квітня у Білгороді спалахнула нафтобаза. Російська влада заявила, що даний об’єкт був атакований Україною, і навіть була порушена кримінальна справа. В Україні жорстко пожартували над російською владою через вибух у Білгороді.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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